(Görüntülü Haber) Habur’a gelen yardım araçları gümrük sahasına alındı

Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA) IRAK\'ın Süleymaniye kentinde dün akşam meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’deki yardım kuruluşlarına ait araçlar, Şırnak\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na yönlendirildi. Ulusalararası yardım çağrısını bekleyen kuruluş temsilcileri Habur Mülki İdare Amirliği\'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Yardım araçları daha sonra Irak’a geçiş için gümrük sahasına alındı. Süleymaniye kentinde saat 21.18\'de meydana gelen 7.3 büyüklüğünde depremin ardından yardım kuruluşları ekipleri, Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'na geldi. Bir kısmı gümrük sahası içerisinde, bir kısmı da gümrük sahası yakınlarında bekletilen yardım araçları, talep gelmesi üzerine Kuzey Irak’a geçecek. Habur Mülki İdare Amiri Vekili Savaş Konak, AFAD, İHH, Kızılay temsilcilerinden oluşan ekiple gümrük binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ihtiyaç ve malzeme listeleri ile araçların koordinasyon edilmesi hakkında bilgiler yer aldı. Toplantının ardından aralarında mobil seyyar mutfak aracı, öncü arama kurtarma araçları, gıda, çadır, battaniyeden oluşan 33 TIR ve 10 adet afet aracı gümrük sahasına alındı. Araçlar işlemlerinin ardından Irak’ın Süleymaniye kentine gönderilecek. Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık, Habur Gümrük Kapısı önünde yaptığı açıklamada, \"Süleymaniye\'de meydana gelen deprem neticesinde arkadaşlarımız Erbil daimi delegasyonundan Halepçe, Süleymaniye bölgesine geçiş yaptılar. İlk etapta şehir merkezlerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Sonrasında özellikle yerel otoriterler, İran-Irak Kızılay\'da yaptığımız temaslar neticesinde olası bir kötü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 33 TIR ile 10 afet aracı ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye ve 10 bin yatak ile gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye doğru götürüyoruz. Irak Kızılay Başkanı ile yaptığımız temaslar neticesinde Süleymaniye’deki Kızılay Ofisi aracılığıyla ihtiyaç sahibi bölgelere bu yardımların ulaştırılması sağlanacak. Gece hava soğuk. 8-9 derece. Dolayısıyla İnsanların bu gece evi yıkılan insanların özellikle çadırı içinde geceyi geçirmelerini için gayret sarf edeceğiz\" dedi. İHH Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da Şırnak, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa\'da ekiplerin hazır vaziyette beklediğini ifade ederek, \"Şuan için çevre illerinden Şırnak, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa illerinde ekiplerimiz hazır bulunuyor. Yolda olan ekiplerimiz var. Çevre illerinden ve İstanbul’dan da, diğer ekiplerimiz de inşallah burada olacak. Ayrıca mobil aşevimiz şu anda hareket halinde, buraya doğru geliyor. Gıda, battaniye, çadır ve hijyen paketlerinden oluşan tırlarımızla beraber bölgeye intikal edip bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Şu ana kadar herhangi bir çağrı olmadı. Çağrıyı bekliyoruz. Çağrı olur olmaz intikal edeceğiz. Gümrük sahası içerisinde bekleyişimiz sürüyor. Haber gelir gelmez resmi işlemler tamamlanıp Irak tarafına geçip bu kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye halkı olarak inşallah orda olacağız. Halkıyla, milletiyle, hükümetiyle herkesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep beraber bu yaraları sarmaya çalışacağız\" diye konuştu.