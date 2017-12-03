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(Görüntülü Haber) Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı (4)

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

03 Aralık 2017 11:48

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI İzmir\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasatanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın, derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte meydana geldiğıini belirtirken \"Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum\" dedi. Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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