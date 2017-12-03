(Görüntülü Haber) Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Başkan İnce, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum\" dedi. Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. SALDIRGAN ARAÇLA ARKADAN ÇARPMIŞ Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustaf İnce ile eşi Nilüfer İnce\'nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce\'ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce\'nin bacağına isabet ettiği ifade edildi. CHP\'Lİ VEKİLLER HASTANEDE ZİYARET ETTİ CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'yi kaldırıldığı 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. İnce\'nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan vekiller, çıkışta açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Mustafa İnce\'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Saat 22.00 sıralarında evine doğru giderken, sayın başkanımızın bir silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bir tanesinin dizine isabet ettiğini, ancak Allah\'a şükür, yaşamsal bir tehlikesinin olmadığını öğrendik. Hastaneye İzmir İl Emniyet Müdürümüz de geldi. Başkan ile görüştü, ifadesini aldı. Şu anda bizim için sevindirici olan yaşamsal bir problemin olmaması. İlerleyen günlerde, saldırının siyasi, ticari ya da ya da başka bir nedenden dolayı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz\" dedi. Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Kendisiyle görüştüm, çok şükür önemli bir şey yok. Doktorlarıyla da görüştüm kurşun girmiş, çıkmış. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz\" diye konuştu. DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI Dokuz Eylül Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Ersoy, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnce\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Prof.Dr. Gürkan Ersoy, şöyle konuştu: \"Belediye başkanımızın hayati bir tehlikesi şu an itibariyle kesinlikle yoktur. Antibiyotik tedavisi, tetanoz aşısı, serum takılması gibi ilk tedavisi yapılmıştır. Filmleri çekilmiştir. İleri tetkik ve tedavi amacıyla şu amda özel kata yatırılmıştır. Ameliyat gerekebilir ama bilemiyorum, onu ortopedist arkadaşlar yapacaklar. Kurşun girip çıkmış. Ameliyat olmasa da belki 1-2 gün burada kendisi dinlenip çıkacaktır.\" KOCAOĞLU: KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR BAŞKANIMIZ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Mustafa İnce\'yi hastanede ziyaret etti. Çıkışta, açıklamada bulunan Kocaoğlu, \"Mustafa İnce başkanımız kimseyi incitmeyen herkesin yardımına koşan bir belediye başkanımız. Bu hareketin yapılmasını ne Güzelbahçeliler\'in ne İzmirliler\'in ne bizlerin kabullenmesi mümkün değil. Acil şifalar diliyorum\" dedi. EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN: HENÜZ GÖZALTI YOK İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, şu anda gözaltı olmadığını belirterek, \"Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor\" diye konuştu. BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI İZMİR\'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa İnce, sosyal medya hesaplarından bir video yayınlarken, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hasatanedeki yatağından kamuoyuna seslenen İnce, olayın derbi maç sonrası gelişen bir trafik kazası ile birlikte yaşandığını belirtirken \"Gayet iyiyim. Herkese sağlıklar diliyorum\" dedi.