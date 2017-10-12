T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Güvenlik kamerasını görünce, ne yapacağını şaşırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da eski işyerinden 25 bin lira çalan Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim İ

12 Ekim 2017 13:48

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eski işyerinden 25 bin lira çalan Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim İ., güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen İbrahim İ., meyve sebze komisyoncusu Mahmut Koç\'un yanında işe girdi. Koç, bir süre çalıştırdığı Suriyeli gençten memnun kalmayınca işine son verdi. Gece işyerine giren İbrahim i., para kasasının bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını fark edince panige kapıldı. Yerde bulduğu meyve- sebze kasasıyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez gazete kullandı. Yakalanmamak için her yolu deneyen zanlı son olarak, elindeki gazeteyle güvenlik kamerasını kapatarak kasadaki 25  bin lirayı çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah iş yerine geldiğinde, soyulduğunu fark eden Mahmut Koç, polisi aradı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız evinde üzerinde 7 bin lira parayla yakalandı. İbrahim İ,, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASuriyeliOlaySeyhanYeşiloba MahallesiAdanaMahmut KoçKoçGeceYerdeYakalanmamakBuSabahGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24