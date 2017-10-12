(Görüntülü Haber) Güvenlik kamerasını görünce, ne yapacağını şaşırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eski işyerinden 25 bin lira çalan Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim İ., güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı.



Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen İbrahim İ., meyve sebze komisyoncusu Mahmut Koç\'un yanında işe girdi. Koç, bir süre çalıştırdığı Suriyeli gençten memnun kalmayınca işine son verdi. Gece işyerine giren İbrahim i., para kasasının bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını fark edince panige kapıldı. Yerde bulduğu meyve- sebze kasasıyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez gazete kullandı. Yakalanmamak için her yolu deneyen zanlı son olarak, elindeki gazeteyle güvenlik kamerasını kapatarak kasadaki 25 bin lirayı çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Sabah iş yerine geldiğinde, soyulduğunu fark eden Mahmut Koç, polisi aradı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız evinde üzerinde 7 bin lira parayla yakalandı. İbrahim İ,, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

