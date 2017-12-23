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(Görüntülü Haber) Güvenlik görevlisi, tabancayla intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, güvelik görevlisi 34 yaşındaki Tuncer Ünal, evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi

23 Aralık 2017 00:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, güvelik görevlisi 34 yaşındaki Tuncer Ünal, evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi\'nde oturan A.Ü., eşi Tuncer Ünal\'dan gün boyu haber alamayınca, akşam saatlerinde eve geldi. İçeri giren A.Ü., bir tavuk firmasında güvenlik görevlisi olan eşi Tuncer Ünal\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalaşan A.Ü.\'nün çığlıkları üzerine apartman dairesine gelen komşuları, polise haber verdi.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Tuncer Ünal\'ın başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği saptandı. Bir süredir maddi sorunları ve borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Ünal\'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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