(Görüntülü Haber) Gürsu'da kentsel dönüşüme hayat verecek protokol

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) ? ULUDAĞ Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa?nın merkez Gürsu Belediyesi arasında imzalanan protokolle 55 bin metrekare alana yapılacak olan dev ticaret ve yaşam merkezi projesi Bursa\'nın doğudaki cazibe merkezi olacak. Gürsu ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Genel Başkanı Yusuf Aydın Bursa\'nın doğusunda cazibe merkezi haline gelecek proje üzerinde beraber çalışmak için protokole imza attı. Proje kapsamında 55 bin metrekarelik alan üzerinde, hem kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı konut alanları oluşturulacak, hem de Çarşı Vişne ismiyle bir ticaret merkezi hayat bulacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje bölgesinin Gürsu\'nun girişinde olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Işık, \"Bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Ancak bundan da önemlisi, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde malum depremden önce yapılan sağlıksız binaların, bir an önce yıkılıp yerine daha sağlıklı binalar yapılması için mücadele veriyor olmamız.\" dedi. \"BÖLGENİN GELİŞİMİ TİCARİ AKTİVASYONA BAĞLI\" İmzalanan protokol kapsamında kurulacak dev tesisin yıllardır planlandığını ve üzerinde detaylı çalışmalar yapıldığını söyleyen Uludağ OSB Genel Başkanı Yusuf Aydın ise, \"Gürsu\'daki farklı dönemlerde 3 ayrı belediye başkanımızla süreçler yaşadık. 55 bin metrekarelik bir alan ilk etap olarak adlandırılıyor. Bu alanın 33 bin metrekaresi Organize Sanayi Bölgemize ait. Geri kalan alan ise vatandaşlara ait. İlk yola çıktığımızda bir proje geliştirip bu bölgeyi ticari alan yapmak gibi bir düşüncemiz vardı. Daha sonra belediye başkanlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde ki ortak fikirlerle yolumuza devam ettik. Bu, Gürsu\'nun kaderini değiştirecek bir proje olduğu gibi şehrin doğu yakasında kaderini değiştirecek bir proje. Çünkü bir beldenin, bir şehrin, ilin ya da ilçenin gelişmesinde ticari aktivasyon çok önemlidir. Şehrimizin doğu yakasında organize sanayi bölgelerini canlandıran en büyük sektör tekstil. Örneğin Vişne Caddesi\'nde üç beş işçi ile başlayarak bugün 500\'e kadar işçi sayısına çıkan firmalar oldu. Bu büyük firmalardan bazılarını davet ettik, organize sanayi bölgesine geldiler. Bu büyük şirketler için kuracağımız olan tesiste Çarşı vişne ismi ile bir ticari alan oluşturacağız. Hatta beş yıldızlı otel içinde temel atacağız. Yani bunlar birbirini destekleyen projeler.\" dedi.