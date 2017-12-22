(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin: CHP'nin bütün milletvekilleriyle ilgili araştırma önergesi verelim

Gülseli KENARLI - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bütün milletvekilleriyle ilgili araştırma önergesi verelim. Tamamının mal varlığını, sadece kendilerinin değil 7 sülalesinin mal varlıklarıyla ilgili araştırma yapalım. Umut ederiz ki bu bir örnek olur\" dedi. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, “Sayın Genel Başkanımız iftiralara dayanamayarak, kendisi ve ailesi ile ilgili hatta yakınları ile ilgili, bir araştırma önergesi verdi. Benim de başka bir önerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bütün milletvekilleriyle ilgili araştırma önergesi verelim. Tamamının mal varlığını, sadece kendilerinin değil 7 sülalesinin mal varlıklarıyla ilgili araştırma yapalım\" dedi. \"İLK DESTEKLEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU OLMUŞTU\" \"Umut ederiz ki bu bir örnek olur\" diyen Gürsel Tekin, \"Hemen bizden sonra da iktidar partisi AK Partili Milletvekilleri \'bakanlar, şunlar bunlar bütün bu kirliliklere bulaşmış ama biz dürüst milletvekilleriyiz, tanıdığımız onlarca dürüst milletvekilleri var\' derler. Buna dayanamayarak isyan eden Sayın Davutoğlu\'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Davutoğlu 17-25 Aralık pisliğinin tartışıldığı dönem dayanamayarak 4 milletvekilini Yüce Divan\'a götüremediği için, o ızdırap içerisinde, en azından ondan sonra böyle pisliklerin oluşmaması için \'siyasi etik yasasını getireceğim\' dedi. Bu cümleyi kullandığında ilk destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu\" diye konuştu. \"SAYIN DAVUTOĞLU\'NUN OFİSİNDE BEKLİYOR\" Gürsel Tekin, \"Yetmedi yasa teklifini ben hazırladım. Sayın Davutoğlu\'nun ofisinde bekliyor. Sayın Davutoğlu sizin önerinizi size gönderdim. Sadece lütfedip kendi önerinizin altına imza atacaksınız. Eğer siyasetteki bu kirliliklerle hesaplaşmak istiyorsanız yapacağınız bir tek şey var, Sayın Davutoğlu\'nun önerisini hayata geçirmek. Aksi takdirde Türkiye\'de bir çok sorun varken, tüm bu sorunları öteleyip, sadece iftira, yalan ve talan üzerine bir siyaset inşa etmeye çalışırsanız o zaman siyasetin altına dinamit koymuş olursunuz. Bu hastalığınızdan vaz geçin\" şeklinde konuştu.