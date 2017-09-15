(Görüntülü Haber) Gürpınar'ın kırsal mahallelerinin yolları ilk kez asfaltlandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'ne bağlı kırsal mahallelerin yolları genişletilip, asfaltlandı. Van Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin dört bir yanında başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız sürerken, Gürpınar İlçesi\'ne bağlı kırsal mahallelerdeki yollar da genişletilip ilk kez asfaltlandı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun talimatlarıyla, Gürpınar İlçesi\'nin kırsal 8 mahallesi\'nde aralıksız devam eden yol genişletme, yarma, dolma, menfez çalışmalarında 42 kilometrelik yolun yüzde 65\'i tamamlanmış durumda.6.5 metre genişliğinde yapılan mahalle yollarının tamamının genişletilip asfaltlamasıyla 9.5 milyon TL\'ye mal olacağı belirtildi. İlk defa bu kadar geniş yol ve asfalta kavuştuklarını ifade eden Akbulut mahallesi sakinlerinden Erol Oskay, Van Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. Oskay, “15-20 yıl aradan sonra ilk defa mahallemizin yolları asfaltlanıyor. Daha önce yapılan asfalt çalışmaları maalesef kalitesiz malzeme kullanımından dolayı çok da işe yaramadı. Ama şu an yapılan çalışmalar gayet güzel. Çalışmalardan çok memnunuz\" dedi Öte yandan, ilçe genelinde bu yıl toplamda 73 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı belirtilirken, 105 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması\'nın ise tamamlandığı ifade edildi.