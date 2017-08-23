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(Görüntülü Haber) Gürcistan'daki orman yangınının dumanı Posof'u kapladı

Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), (DHA) - GÜRCİSTAN'da Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan orman yangının dumanı, Ardahan'ın Posof İlçesini kapladı

23 Ağustos 2017 15:00

Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), (DHA) - GÜRCİSTAN\'da Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan orman yangının dumanı, Ardahan\'ın Posof İlçesini kapladı. Türkiye\'den giden iki helikopter, Gürcistan\'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Gürcistan\'ın Borjomi bölgesinde büyük çaplı bir orman yangını çıktı. Yanan ormanların dumanı, sınır kenti Posof ilçesi ve çevresinde gökyüzünü kapladı. Önceleri gökyüzünde oluşan dumana anlam veremeyen ve endişelenen ilçe halkı, bir süre tedirginlik yaşadı. Olayın Gürcistan\'da yaşanan yangından kaynaklandığını öğrenen vatandaşlar, rahat bir nefes aldı. Gürcistan\'a sınır olan Posof\'a yangının sıçrama ihtimalinin bulunmadığını belirten Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, \"Güzel ve şirin ilçemiz üzerinde yoğun bir sis ve kirli hava oluştu. İlçe sakinleri olarak bu dumandan dolayı bir telaş oluştu. Biz bu anlamda İl Afet Müdürlüğü ile irtibata geçerek durumun tespit edilmesini talep ettik. Daha sonra komşu ülkede sınıra yakın bir bölgede Borjomi yakınlarındaki bir dağda yoğun bir orman yangını olduğunu öğrendik. Türkiye\'den de iki yangın söndürme helikopteri komşu ülkedeki orman yangınına müdahalede bulunuyor. Herhangi bir tedirginliğe, endişeye gerek yoktur. Komşuda çıkan orman yangının bize sıçraması gibi bir durum söz konusu değildir. Yangına karadan yaklaşık 100 itfaiye ekibi ile havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale edildiğini öğrendik\" diye konuştu.

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