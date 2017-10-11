T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Güneysu'da köyde sel paniği

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)-RİZE'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor

11 Ekim 2017 16:00

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)-RİZE\'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde yağmur sularıyla yükselen dere aniden yola taşınca köylüler büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde şiddetli yağmurla birlikte dereler taştı, köy yolları göle döndü. İlçe Özel İdaresi\'ne ait iş makinesi yolda temizlik yaptığı sırada Başköy deresi aniden taştı. Bu sırada sel sularının geldiğini gören köylüler \'Kaçın kaçın\' diye bağırarak birbirlerini uyardı. Köyde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Çamur ve balçıkla kaplanan yolu temizlemek için iş makineleri ile müdahale edildi. Rize\'de 28 Eylül\'de yaşanan sel ve heyelanlarda Çayeli İlçesi\'nde çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralı kurtarılmıştı. Maddi hasara da yol açan sel ve heyelanlarda 10 ev yıkılırken, 40 ev de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERGÜNEYSU Rize DHARİZEGüneysuBaşköy KöyüBaşköyBuKöydeRizeEylülMaddi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24