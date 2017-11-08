(Görüntülü Haber) Güney Afrikalı yolcu Atatürk Havalimanı’nda tuvalette baygın bulundu

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'ye \"kabul edilemez yolcu\" statüsünde olduğu için girişine izin verilmeyen Güney Afrika uyruklu Andre S. Atatürk Havalimanı’nda tuvalette baygın halde bulundu. Yolcunun yanında kendi el yazısıyla yazılmış bir intihar mektubu bulunduğu öğrenildi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Arındırılmış Salon’da meydana gelen olay, edinilen bilgilere göre şu şekilde gelişti: \'Kabul edilemez yolcu\' statüsünde bulunan Güney Afrika uyruklu Andre S., Türkiye’ye giriş yapamadı. Yolcu daha sonra arındırılmış salonda bulunan bir tuvalete girdi. O sırada tuvaletler bölgesinde bulunan bir personel yerde baygın bir şekilde Andre S.’yi gördü. Personel durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra kendine gelen yolcu polis ekipleri eşliğinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yolcunun ilk ifadesinde birkaç günden beri Atatürk Havalimanı’da olduğu ve Türkiye’ye giriş yapamadığı öğrenildi. Bu arada polis ekipleri olay yerinde bir Andre S.’nin kendi eliyle yazdığı intihar mektup buldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.\"