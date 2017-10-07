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(Görüntülü Haber) Güneş gözlüğü hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da kimliği belirsiz bir kişinin gözlük kılıfı almak için girdiği işyerinden güneş gözlüğü çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

07 Ekim 2017 02:11

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da kimliği belirsiz bir kişinin gözlük kılıfı almak için girdiği işyerinden güneş gözlüğü çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Bedir Mahallesi\'nde meydana geldi. Güneş gözlüğü satan bir işyerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gözlük kılıfı almak istediğini söyledi. İşyeri sahibi, kılıf çeşitlerini göstermek için arkasını döndüğünde, şüpheli reyondaki güneş gözlüklerinden birini alıp elindeki poşete koydu. Şüpheli daha sonra bir gözlük kılıfı alıp, işyerinden çıkarak uzaklaştı.

Bir süre sonra reyondaki gözlüklerden birinin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde olayı fark etti.

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