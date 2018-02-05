(Görüntülü Haber) Gündüz muhtar, gece çöp kamyonu şoförü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın dünyaca ünlü, \'Sakin Şehir\' unvanlı Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy (44), geceleri ise çöp kamyonunda şoförlük yapıyor. Özsoy, \"Benim için önemli olan halkımın aldığı hizmettir\" dedi. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Muğla\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy, hem muhtarlık hem de çöp kamyonu şoförlüğü yapıyor. 15 Ekim 1996 yılında, o dönemde belde olan Akyaka\'da Belediye\'de sözleşmeli işçi olarak işe başlayan evli ve 1 çocuk babası Özsoy, 18 yıl boyunca belediye başkanlarının sekreterliğini yaptı. Feridun Özsoy, 30 Mart 2014\'teki yerel seçimlerde Muğla\'nın Büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Akyaka Belediyesi\'nin kapanması üzerine, Akyaka Mahalle Muhtarlığı için aday oldu. Mehmet Akif Datça ile çekişen Feridun Özsoy ilk sayımda 730 oy, rakibi ise 725 oy aldı. Datça tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi. Yeniden sayılan oylar sonucu bu defa Mehmet Akif Datça 726, Ferudun Özsoy 725 oya düştü. Özsoy tarafından İl Seçim Kurulu\'na yapılan itiraz sonucu oy dağılımı tersine döndü. Özsoy 726 oy, Mehmet Akif Datça 725 oyda kaldı. Özsoy seçimi 1 oy ile kazandı. Akyaka Belediyesi\'nin kapanmasının ardından Ula Belediyesi bünyesinde işçi olarak çalışmaya devam eden Akyaka Mahalle Muhtarı Özsoy, gündüzleri mahallenin sorunları ve vatandaşlar ile ilgilenirken, geceleri de Ula Belediyesi bünyesinde çöp kamyonunda şoför olarak çalışıyor. Özsoy, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olduğunu belirtip, \"Askerlik görevimi yaptıktan sonra 1996 yılında Akyaka Belediyesi\'nde çalışmaya başladım. Muğla, büyükşehir statüsüne alındıktan sonra Akyaka Belediyesi kapandı. Şu an Ula Belediyesi\'de çöp kamyonu şoförü olarak görev yapıyorum. Benim için önemli olan halkımın aldığı hizmettir. Gündüz muhtarlık gece ise şoförlük yapmam herkes tarafından takdir ediliyor. Şaşıran çok oluyor\" dedi. Muhtar Özsoy, kendisini Akyaka\'ya hizmete adadığını belirtip, \"Akyaka, Muğla\'nın doğallığını, mimarisini ve kültürünü korumuş ender yerleşim birimlerinden biri. Türkiye\'nin 14 sakin kent unvanı olan yerleşim biriminden biri. Amacım Akyaka\'nın dokusunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak\" diye konuştu.