(Görüntülü Haber) Gümüşhane'nin çehresini değiştiren park

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de, Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanlığı’nca yapımı tamamlanan yeni projeyle kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Çevre düzenlemelerinin yanı sıra sinema, bovling, bilardo salonları, kafeteryaları ve kamelyaları ile eğlence ve sosyal donatı alanına haline gelen park, her gün her yaştan kent halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından 2008 yılında kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in geliştirdiği, Vali Okay Memiş’in değişiklikler yaptırdığı projeyle sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında sinema ve bovling salonları ile kafeterya, kamelyalar, piknik alanları, yeşil alan kazandırılan park, peyzaj çalışmasıyla yeniden düzenlendi. 20 bin metrekarelik alana sahip olan ve kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürülen park alanı, özellikle hafta sonları ve tatil günleri, yoğun ilgi görüyor. Üniversite öğrencileri de tatil günlerinde arkadaş gruplarıyla Sema Doğan Parkı’nı tercih ediyor. Piknik yapan, ders ve sınav ortamından uzaklaşarak, stres atan öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor. ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI Çocukların da unutulmadığı park alanında, özel tasarlanan kauçuk zemin üzerine ise oyun parkı kuruldu. Çocuklar, parkta salıncak ve kaydırak gibi birçok çeşidin yer aldığı oyun grubunda eğlenceli vakit geçiriyor. Yaklaşık 500 ailenin rahatça piknik ve mangal yapabildiği modern park, çevre illerin yanı sıra kente gelen turistler tarafından da ziyaret ediliyor. VALİ MEMİŞ: İLİMİZ TÜRKİYE İLE ENTERGE OLDU Gümüşhane Valisi Okay Memiş, parkı bağışla kente kazandıran Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'a teşekkür etti. Gümüşhane Belediyesi\'nin yeni projesi ile park alanının 5 yıldızlı sosyal donatı ve eğlence merkezi haline geldiğini belirten Vali Memiş, “Sema Doğan Parkı bizim prestij projelerimizin başında geliyor. O park yapılmadan önce ilimizde 1970’li yıllarda kurulan bir sinema vardı. Uzun bir aradan sonra ilimiz modern bir sinemaya kavuştu. Oradaki sinema salonları ile birlikte ilimizi Türkiye ve neredeyse dünyaya entegre ettiğimizi düşünüyoruz” dedi. ‘BÖLGEMİZ EN GÜZEL SOSYAL TESİSE KAVUŞTU’ Gümüşhane’nin gelişen ve geleceğe ümitle bakan bir il olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Türkiye’de en fazla kamu yatırımları alan ilerin başında geliyor. 20 bin öğrencisi ile bir üniversite kentiyiz. Bu öğrencilerin ilimizde gidip kullanacağı sosyal alanlar çok azdı. Aydın Doğan beye çok teşekkür ediyoruz. Zamanında üniversitenin hemen karşısında Harşit çayının kenarında çok güzel bir alanı park olarak yapmış. Gümüşhane Belediyemiz orada yeni bir proje geliştirdi. Biz o projede revizyona gittik. İşlemeyen bir sinema salonu vardı. O sinema salonunu 80’er kişilik 2 salona çıkardık. 5 yıldızlı bir otelin veya alış veriş merkezinin olduğu gibi sosyal donatı alanına kavuşturuldu. Bunu Gümüşhane Belediyemiz yaptı. O parkı ilk yapanda Aydın Doğan oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde belediyelerin işlettiği en güzel sosyal tesislere kavuşmuş olduk” diye konuştu. Vali Memiş, projeyi hayata geçiren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e teşekkür etti. ÖĞRENCİLER, PARKTAN MEMNUN Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bünyamin Arpa, kendisinin ve birçok üniversite öğrencisinin sosyal aktivite için Sema Doğan Parkı’nı ziyarete geldiğini belirterek, “3 yıldır burada ikamet etmekteyim. Burada öğrenimi sürdürüyorum. Geçen yıllara oranla buradaki imkanlar çok daha iyi. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, çok güzel” dedi. Üniversiteli Azize Timiçun de parkta derslerden uzak kalıp, stres attıklarını kaydederek, “Derslerimiz çok yoğun, bazen sıkıcı geçiyor. Burası bizim için bulunulmaz bir yer. Stres atıyoruz, arkadaşlara çok iyi geliyor” dedi. Öğrenci Ramazan Altay ise “Burada gezilebilecek yerlerin başında Sema Doğan Parkı geliyor. Hafta sonu canımız sıkıldığında bir otobüse atlayıp, gelebiliyoruz. Aileler, çocuklar herkes her şey düşünülerek yapılmış. Burada aktivite anlamında her şey var” diye konuştu. SEMA DOĞAN PARKI ​Aydın Doğan Vakfı tarafından 2006 yılında Gümüşhane’de yapımına başlanan Sema Doğan Parkı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Sema Doğan’ın katıldığı törenle 2008 yılında açılmıştı. Açılış törende konuşan MHP Lideri Bahçeli, “Hayırda rekabeti, sahip olduğu maddi değerleri toplumuyla paylaşmada yarışmayı büyük bahtiyarlık sayan hayırsever insanlarımız, milletin gurur ve iftihar kaynağıdır” demişti.