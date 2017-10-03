(Görüntülü Haber) GÜLDOĞUŞ ÇİFTİ 40. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ BİNLERCE METRE HAVADA, UÇAKTA KUTLADI 

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA



Melek ve Muhtar Güldoğuş çifti evliliklerinin 40. yıl dönümünü binlerce metre havada Iğdır-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında kutladı.



THY Basın Müşavirliği\'nden bu özel evlilik yıl dönümü kutlaması ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



Melek ve Muhtar Güldoğuş çiftimize uçakta çok özel bir 40. evlilik yıl dönümü kutlaması organize ettik. Kendilerine DOCO dan hazırlattığımız özel pasta ikram ettik, başkanlığımızın hediyesi olan özel tasarım olan kahve fincan takımını ve kabin amirimiz Erol Gezer beyin tasarladığı günün anısına özel bir yastık hediye ettik. Amca ile teyzemiz çok mutlu oldular, kaptanımız onlar için özel anons yaptı uçaktaki diğer yolcular alkışladılar.