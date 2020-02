(Görüntülü Haber) Grizuda ölen 103 maden işçisi anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983\'te meydana gelen grizu faciasında ölen 103 maden işçisi, kazanın 35\'inci yıldönümünde törenle anıldı. TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'nde düzenlenen anma törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve maden işçileri katıldı. Ölen maden işçileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, maden kazalarında hayatını kaybeden tüm işçilere rahmet diledi. Türkiye\'nin en önemli doğal kaynaklarından birinin kömür olduğunu belirten Madenoğlu, şöyle konuştu: \"150 yıl civarında bu topraklarda bulunan ve o zamandan beri Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu doğal enerji kaynağımızın çıkarılarak insanlarımızın hizmetine sunulması sanıldığı gibi kolay değildir. Madenci kardeşlerimizin işinin ne kadar zor olduğu açıktır. Sizler orada gerçekten bir iş yapmanın, kazanç sağlamanın ötesinde fedakarlık gösteriyorsunuz. Sizlerin çalışması, gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Bu çalışma esnasında maalesef ki maalesef 35 yıl önce olduğu gibi birtakım maden faciaları ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah, madencilerimize ve ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin.\" DEMİRCİ: TARİHİN EN DÜŞÜK ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ise 103 maden işçisinin alın terlerine canlarını da katarak milleti ve ülkesi için dünyanın en zor mesleğini yaparken şehit olduğunu söyledi. Türkiye\'nin Zonguldak\'a her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Demirci, \"Taşkömürünü dışarıdan almak için yılda 4-5 milyar dolar harcayacak lüksümüz yok. Ne yazık ki bugün bu ocaklarda, tarihin en az işçisiyle en düşük üretimini yapıyoruz. Çünkü işçi açıklarımız var. Bu işçi açıkları aynı zamanda iş güvenliği riskimizi de artırdı. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan, madencilik kültürünün gerçek sahibi TTK’ya işçi aldırmak sadece sendikamızın görevi değil Zonguldak’ta ve bölgemizde yaşayan herkesin görevidir. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Dışarıdan kömür alırken Türkiye’nin cari açığı artıyor, dış borçları artıyor ve bazı devletler bu durumu ülkemizin üzerinde baskı unsuru olarak kullanıyor. Türkiye üzerinde ekonomik ambargoların konuşulduğu bu dönemde her zamankinden çok daha fazla üretmeye, kendi kaynaklarımızı değerlendirmeye ihtiyacımız var. Hükümet ve ilgili bakanlıklar en kısa zamanda işçi alarak TTK’da üretimin arttırılması için harekete geçmelidir\" dedi. Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, törenin ardından yer altına inerek mesailerine başladı.