(Görüntülü Haber) Gri listede aranan terörist yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da, terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan F.B.\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan F.B\'.nin yasadışı yollardan İstanbul\'a girdiğini belirledi. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarla, F.B.\'nin A.E. isimli bir şüphelinin evinde kaldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.B., A.E. ve M.E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.