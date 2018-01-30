(Görüntülü Haber) Grandmedical Manisaspor'a icra şoku

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılarından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor, icra şokuyla sarsıldı. Kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen eski personel, icra yoluyla elektronik eşyalara el koydurdu. Sabah saatlerinde Manisa 19 Mayıs Stadı\'na polis eşliğinde gelen icra memurları, binada hiçbir yöneticinin olmamasına rağmen işlemleri başlattı. İcra memurları kulüpteki bilgisayarlara, yazıcılara ve laptonlara el koyarak eşyaları kamyonete yükletti. Başkan Abdullah Mergen ise memurlara telefon ederek icrayı durdurdu. Kulüpte bekleyen icra memurları daha sonra bir yöneticinin zarf içinde para getirmesinin ardından binadan ayrıldı ve kamyonete yüklenen eşyalar yerine konuldu. Personelin kulüpten yaklaşık 100 bin TL alacağı olduğu ve bu nedenle icra işlemini başlattığı ifade edildi.