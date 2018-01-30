T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Grandmedical Manisaspor'a icra şoku

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de maddi sıkıntılarından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor, icra şokuyla sarsıldı

30 Ocak 2018 16:39

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılarından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor, icra şokuyla sarsıldı. Kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen eski personel, icra yoluyla elektronik eşyalara el koydurdu. Sabah saatlerinde Manisa 19 Mayıs Stadı\'na polis eşliğinde gelen icra memurları, binada hiçbir yöneticinin olmamasına rağmen işlemleri başlattı. İcra memurları kulüpteki bilgisayarlara, yazıcılara ve laptonlara el koyarak eşyaları kamyonete yükletti. Başkan Abdullah Mergen ise memurlara telefon ederek icrayı durdurdu. Kulüpte bekleyen icra memurları daha sonra bir yöneticinin zarf içinde para getirmesinin ardından binadan ayrıldı ve kamyonete yüklenen eşyalar yerine konuldu. Personelin kulüpten yaklaşık 100 bin TL alacağı olduğu ve bu nedenle icra işlemini başlattığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA TFFLigGrandmedical ManisasporKulüptenSabahManisaMayıs StadıBaşkan Abdullah MergenKulüptePersonelinTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24