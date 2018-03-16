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(Görüntülü Haber) Gözüne kestirdiği otomobili 1 dakikada çaldı

Hırsızlık anı kamerada Haber: İstanbul DHA Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

16 Mart 2018 13:15

Hırsızlık anı kamerada Haber: İstanbul DHA Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Gazeteci Güngör Yılmaz, babasının tedavisi için Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Saat 09:30 sıralarında hastaneye yakın bir yerde aracını kilitleyerek park eden Yılmaz bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan Yılmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilinin çalındığını gördü. Hemen polise başvuran Yılmaz, çevreden elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını yetkililere teslim etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız, otomobilin yanına gelerek bir süre çevreyi gözetliyor. 1 dakika süren gözetlemenin ardından aracın kapısını açan hırsız aracı çalıştırarak gidiyor.

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