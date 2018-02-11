(Görüntülü Haber) Göztepeli Enes'ten sevindiren haber

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaklaşık 1.5 yıl önce güvercinlerini beslerken 13 metre yükseklikten düşüp beyin travması geçirdikten sonra yatağa bağlı kalan Enes Karaman (14), fizik tedavinin yanında, evinde uygulanan refleksoloji masajının da etkisiyle baş kontrolünü daha iyi sağlamaya başladı. Göztepe taraftarı olan Enes, artık kol ve bacaklarını istemli şekilde hareket ettirebiliyor.



Enes Karaman, 29 Ağustos 2016 tarihinde, Bornova ilçesinin Altındağ Mahallesi\'ndeki evlerinin çatısında, güvercinlerini beslerken 13 metre yükseklikten düştü. Beyin travması geçiren Enes için kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki doktorlar seferber oldu. 47 gün yoğun bakımda kalan Enes Karaman, annesi Ebru (36), babası Levent (42) ve kardeşi Ecrin Karaman\'ın (8) desteğiyle yaşama tutundu. Enes\'i çok sevdiği Göztepe takımının taraftarları da yalnız bırakmadı. Odasının duvarında asılı sarı- kırmızılı takımın bayrakları ve \'Geri gelsin o güzel günler\' yazılı atkı ile misafirlerini karşılayan Enes, artık başını, kol ve bacaklarını hareket ettirmeye başladı.



Enes Karaman, yatağından kalkıp bağımsız olarak hayatını devam ettirebileceği günleri bekliyor. Odasının duvarını Göztepe\'nin bayrakları ile süsleyen Enes\'in ailesi, oğullarına çok sevdiği sarı kırmızılı takımın giysileriyle haftanın 3 günü fizik tedaviye götürüyor.



Yaza kadar güzel gelişmelerin olacağını ifade eden baba Levent Karaman, \"Çok ciddi ölüm tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ağır bir beyin travması yaşadı. Hayatta kalmasına çok düşük ihtimal bakılıyordu. Beyin sapında ufak bir kanama olmuş. Ameliyatla beyin kanamasını durdurup, kanı boşalttılar. Şimdi haftanın 3 günü fizik tedaviye götürüyoruz. 3 gün de eve fizyoterapist geliyor. Fizik tedaviye ilave olarak iki gün \'refleksoloji masajı\'na başladık. El ve ayaklarında belli noktalara bası uygulanarak yapılan masaj sayesinde sinir uçları uyarılıyor. Yaza kadar daha güzel gelişmeler yaşayacağımızı umuyoruz\" dedi.



BİR YILDA AYAĞA KALKABİLİR



Baş kontrolünü sağlayamayan, kol ve bacağında çok az hareket olan Enes\'in bugün başını istemli kontrol edebildiğini söyleyen fizyoterapist Kenan İncebacak, iyileşmenin en önemli safhasının ilk 12 ay olduğunu hatırlatarak, fizyoterapinin de ilk 1 yıl içinde daha fazla etki sağladığını kaydetti. Nörolojik rehabilitasyonda temel yaklaşımların baş ve gövde kontrolü ile denge ve yürüme eğitimi olduğunu ifade eden İncebacak, \"Enes\'in kol ve bacakları daha hareketli. Ayrıca görsel ve sözel uyarılara karşı yanıtı arttı. Tedavi süreci çok olumlu ilerliyor. Temel amaç, hastanın olabildiğince bağımsız olarak hayatını devam ettirebileceği fonksiyonel seviyeye ulaştırmaktır. Enes tek başına oturma işini hallettikten sonra, yavaş yavaş ayağa kalkacak. Bunun için zamanlama vermek çok zor. Bunu 1 yılda da başarabiliriz, ama daha da kısa sürebilir\" diye konuştu.