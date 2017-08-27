(Görüntülü Haber) Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig\'in yeni takımlarından Göztepe\'ye İzmir\'de 3-2 yenilirken, Teknik Direktör Ersun Yanal, rakipleri karşısında çok üretken olamadıklarını söyledi. Sadece oyunun son 15 dakikasında pozisyon zenginliği yaşadıklarını anlatan Yanal, \"Top bizde görünse de üretkenliğimiz kısıtlı kaldı. Sadece son 15 dakikada Göztepe savunmaya çekildi ve biz de ofansif futbolcularımızı oyuna soktuk. Bu bölümde istediklerimizi yapabildik\" dedi. Futbolcuları transfer dedikodularından uzak tutmaları gerektiğine değinen Yanal, \"Oyuncularımızı sadece sahaya konsantre etmeliyiz. Biz futbolun güzelleşmesi adına katkımızı koyacağız. Bu takımın gerçek gücü bu değil. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor izlettireceğiz. Hakemler de bugün çok hazır olmadıklarını gösterdi\" diye konuştu. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Trabzonspor\'un tempolu futbolunu durdurduklarını söyledi. Rakiplerinin çok hızlı atağa kalktığını ifade eden Tuna, \"Rakip üzerinden kazandığımız toplarla sonuca gitmesini bildik. Trabzonspor beklerinin hücuma çok katkı sağladığını biliyorduk ve onların hızını kesmek için gayret gösterdik. Önemli pozisyonlara girmeyi başardık. Ligin en tempolu maçlarından biri oynandı, seviye çok yüksekti. Son dakikalarda savunmaya çekilmemiz pozisyon vermemize neden olsa da kazanmak her şeyden önemliydi\" dedi. Tuna, transfer çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekleyerek, \"Stoper ve ofansif bir futbolcu alacağız\" bilgisini verdi.