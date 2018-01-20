(Görüntülü Haber) Göztepe taraftarları stada gelmeye başladı

İzmir ekibinin taraftarları güvenlik gerekçesiyle kontrollü bir şekilde stada getiriliyor ALİ DANAŞ-MUSTAFA AKIN, İstanbul DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile bu akşam 19.00\'da karşılaşacak olan Göztepe\'nin taraftarları stada gelmeye başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyecek olan Göztepeli taraftarların topluca gelmelerine izin verilmezken, güvenlik gerekçesiyle kontrol elden bırakılmıyor. Şu ana kadar 2 minibüs dolusu yaklaşık 30 kadar Göztepe taraftarı stada giriş yaptı. Büyük grubun ise birazdan polis çemberinde stada ulaşmaları bekleniyor.