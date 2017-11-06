(Görüntülü Haber) Göztepe - Beşiktaş maçının ardından (2)

ONUR ATIŞ -DAVUT CAN / İZMİR, (DHA) Göztepe Teknik Direktörü Tuna: \"Devre bitene kadar daha iyi olmak istiyoruz\" Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: \"İkinci devrede oyunun kontrolünü elimize geçirdik\" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Güneş, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını belirterek, \"İkinci devrede oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Göztepe\'nin Scarione ve Jahovic gibi eksik oyuncuları vardı. Bu kilit futbolcuların olmaması bize avantaj getirdi\" dedi. İzmir\'in futbol kenti olduğunu ifade eden Güneş, \"Göztepe, Karşıyaka, Altay gibi önemli takımlar var. Göztepe\'de Başkan Mehmet Sepil kulübü alt liglerden alıp buraya getirdi. Tamer Tuna gibi iyi bir teknik adamı göreve getirdi. Göztepe\'ye başarılar diliyorum. Bornova Stadı kötü bir saha değil. Ancak etrafı kötü. İzmir\'e büyük bir stat gerekiyor. Çünkü İzmir futbolcu üreten sosyal ve büyük bir kent. Göztepe\'ye şu an bir stat yapılıyor. Göztepe bu konuda kentin öncüsü olabilir\" yorumunu yaptı. 2 yıl beraber çalıştığı ve şampiyonluklar yaşadığı Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna konusuna da değinen Güneş, \"Bize katkıları olmuştur. Ancak eksiliğini hissetmek gibi bir durumum yok\" dedi. Güneş, Fenerbahçe\'nin durumu ile ilgili sorulan bir soruya da, \"Fenerbahçe\'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum\" şeklinde cevap verdi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, atak başladıkları maçı yenik kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Erken yedikleri gol sonrası kontrolü kaybettiklerini vurgulayan Tuna, \"Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Bireysel oyuncu kalitesi anlamında fark var. Bahanelere, oyuncu eksiklerine değinmeyeceğim. İlk yarı bitene kadar süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Devre bitene kadar daha iyi olmak istiyoruz. Gelişerek ilerleyen bir takımız. Çok fazla gol yediğimizin farkındayım. Bunları mutlaka düzelteceğiz\" diye konuştu. Devre arasında transfer çalışması yapacaklarını belirten Tuna, \"Kendi içimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz. Eksik bölgelerin tespitini yapacağız ve çalışmalarını yapıyoruz\" ifadesini kullandı. Beşiktaş\'ta Teknik Direktör Şenol Güneş\'le çok önemli tecrübeler yaşadığını belirten Tuna, \"Yıllarca birlikte çalıştık. Kendisiyle çalışarak birçok şey edindim\" yorumunu yaptı.