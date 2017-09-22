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Spor

(Görüntülü Haber) Gözde Kırdar Bracceschi: "Rusya'yı yenmek onları geçebilmek adına çok önemli"

"Rusya'yı yenersek gücümüzü ortaya koyarız"   Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği CEV 2017 Avrupa Bayan Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor

22 Eylül 2017 14:41

\"Rusya\'yı yenersek gücümüzü ortaya koyarız\"


 

Azerbaycan ve Gürcistan\'ın ortaklaşa düzenleyeceği CEV 2017 Avrupa Bayan Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İlk maçını yarın 19.30\'da Rusya ile oynayacak olan A Milli Bayan Voleybol takımında yıldız isimlerinden Gözde Kırdar Bracceschi, Avrupa Şampiyonası öncesinde DHA\'ya açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen organizasyonların kendilerini motive ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Gözde Kırdar, \"Öncelikle böyle bir organizasyon düzenlediği için federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu tip organizasyonlar bizi motive eden şeylerden birisi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaklaşık 1.5 aydır antrenman yapıyoruz. 6 tane hazırlık maçı yaptık ve bunlardan 2 tanesinde Sırbistan\'ı yendik. Bu bizim için çok önemli bir işaret. Turnuvanın ilk gününde de Rusya ile oynayacağız. Bu bizim için çok önemli onları geçebilmek açısından. Onları geçmeyi başarmak bizim gerçek gücümüzü ortaya koymamıza yardım edecek. Şu an hazır durumdayız. Çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Canımız çıkıyor diyebilirim. Sabah ve akşam 3\'er saatlik çalışmalar yapıyoruz. İyi çalıştık ve bunun karşılığında da inşallah emeklerimizin karşılığını alırız\" açıklamasında bulundu.

 

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