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(Görüntülü Haber) Gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise saldırdı: 10 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde birden fazla suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emre L

28 Eylül 2017 20:55

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde birden fazla suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emre L.\'yi gözaltına alınan polis, şüphelinin yakınlarının sopalı saldırısına uğradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, şüpheliyle birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı. İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi\'nde ekip otosunu fark eden Emre L., kaçmaya başladı. Araçtan inen 2 polis memuru da Emre L.\'nin peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Emre L.\'nin birden fazla suçtan arandığı tespit edildi. Bu sırada Emre L.\'nin aynı mahallede oturan yakınları, sopalarla polise saldırdı. Yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğrayan polislerin elinden kurtulan Emre L. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, polislere saldırdığı iddia edilen L.D., O.B., Y.I., Ş.l., F.E., E.E., K.E., S.E. ve S.E.\'yi gözaltına aldı. Kaçan E.L. de kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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