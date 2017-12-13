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(Görüntülü Haber) Göynük'te heyelanda 5 ev hasar gördü

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde meydana gelen heyelanda, 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 evde ise büyük çapta hasar oluştu

13 Aralık 2017 00:18

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde meydana gelen heyelanda, 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Göynük Himmetoğlu köyünde kar sularının erimesi sonucu dün gece toprak kayması meydana geldi. Heyelan, bölgede yeni yapılan bir termik santralin üretim alanının yakınında bulunan köydeki, kamulaştırılmamış alanda oldu. Heyelanda, Sadık Kaya\'ya ait tek katlı ev yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan 4 evde de büyük çapta oluştu. Evlerde oturanların kısa sürede dışarı çıkması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Göynük Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede evlere oturanların tahliye edilmesine karar verildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de elektrik bağlantısı kopan köye farklı hatlardan enerji sağlamak için çalışma yaptı. Köyün içerisindeki yollarda da toprak kaymaları oldu. Köyün bulunduğu zeminde ufak çaplı kaymalar devam ederken, hafif hasar gören evlerin sahipleri, eşyalarını taşıdı.

Köyde oturan Erol Aydın, \"Dün gece saat 23.00 sıralarında ufak bir çatlak başladı. Daha sonra enerji kesintisi oldu. Daha sonra SEDAŞ ekipleri gelerek köyde önlem aldı. Hatlar kesildi. 20 saat falan enerjisiz kaldık. Yeni yeni elektrikler gelmeye başlıyor. Evler büyük zarar gördü. Yıkılan evin sahibi eşyalarını bile alamadan evi boşalttı. Girilmesi tehlikeli olan evler var. Heyelan önce yavaş yavaş olduğu için evler boşaltılmıştı. O yüzden herhangi bir can kaybı yaşanmadı\" dedi.

 

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