(Görüntülü Haber) Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı (3)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN BURSA\'YA GÖNDERİLDİ







Balıkesir\'in Havran ilçesinde evlenmek istediği kızı vermeyince av tüfeğiyle evi basan Ali Saral\'ın öldürdüğü Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya\'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.







Yaralılardan Saral\'ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren\'in Edremit Devlet Hastanesi\'ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.







Olayın ardından kaçan Ali Saral\'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.







Sefer TALAY/BALIKESİR,(DHA)