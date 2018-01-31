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(Görüntülü Haber) Görme engellilerin yaşadıklarını anladılar

Antalya(DHA) ANTALYA Perge Rotaract Kulübü tarafından görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla gözleri bağlanan vatandaşların bu şekilde yemek yemeleri ve bastonla yürümeleri istendi

31 Ocak 2018 19:12

Antalya(DHA) ANTALYA Perge Rotaract Kulübü tarafından görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla gözleri bağlanan vatandaşların bu şekilde yemek yemeleri ve bastonla yürümeleri istendi.Antalya Perge Rotaract Kulübü gönüllüleri tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla \'EngelDENEYmiş\' projesi düzenlendi. Görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatabilmek amacıyla bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde etkinlik yapıldı. Yemek yiyenlerin gözleri bez parçasıyla bağlanarak, yemeklerini bu şekilde yemeleri ve yine gözleri bağlı halde bastonla alışveriş merkezinde dolaşmaları istendi. Farklı yaşlardan 200\'ün üzerinde vatandaş bu şekilde dünyayı görmeden yaşamlarını sürdürmeyi deneyimledi. Proje kapsamında görme engellilere dikkati çekmek amacıyla yapılan tanıtımlar kapsamında Antalya Perge Rotaract Kulübü gönüllüleri yaklaşık 1800 vatandaşı da bilgilendirdi.

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