T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Görme engelliler, judoyla hayata bağlanıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da görme engellilerin hayata daha sıkı bağlanması için kurulan Görme Engeliler Spor Kulübü bünyesinde 30 genç, judo şampiyonalarına hazırlanıyor

11 Şubat 2018 15:24

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da görme engellilerin hayata daha sıkı bağlanması için kurulan Görme Engeliler Spor Kulübü bünyesinde 30 genç, judo şampiyonalarına hazırlanıyor.

Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesindeki 30 genç, milli judocu olabilmek için gece gündüz çalışıyor. Milli judo hakemi ve judo antrenörü Nurşen Köse\'nin çalıştırdığı gençler, sert bir spor olan judoyla, hayata meydan okuyor. Engelli gençleri şampiyonalara hazırlayan Köse, görme engellilerin birçok sporu yapabileceğini belirterek, birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarla iyi bir iletişim kurduğunu belirten Köse, \"Türkiye Judo Görme Engelliler Şampiyonası\'na hazırlanıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Kısa bir süre içinde Türkiye Şampiyonası\'na hazırlandık. Severek yapıyorum, çocuklarla iyi bir iletişim kurdum\" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Göktaş ise, kendisinin de görme engelli olduğunu ve uzun süredir judo yaptığını söyledi. Gençleri bu spora yönlendirdiklerini dile getiren Göktaş, \"Manisa\'da 7 yaşından 32 yaşına kadar, 30\'un üzerinde judo yapan görme engelli sporcumuz var. Çocuklarımızın içinde dünya 3\'üncüsü olan da var. Hemen hemen hepsinin judoda madalyaları var. Judo çok güzel bir spor. İnsanın kendini ifade etmesini sağlıyor. Manisa\'dan 7 judocumuz uluslararası başarı elde etti, 3 görme engelli gencimiz de milli takımda mücadele ediyor\" diye konuştu.

ÜST ÜSTE 8 YIL ŞAMPİYON OLDU

Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü\'nde okuyan görme engelli Faruk Korkmaz (22)ise 2008 yılında judoya başladığını söyledi. Korkmaz, \"İlk yıllarda zorlanıyordum. Sonradan kendimi geliştirdim. İlk gittiğim turnuvada şampiyon olduk. Sonraki yıllarda çalışarak, hocalarımın desteği ile milli takıma seçildim. Dünya Gençlik Oyunları\'na seçildim, orada da yarıştım ve dünya 3\'üncülüğünü kazandım. 8 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandım, 2 kez Türkiye 3\'üncüsü oldum. Judo ile çevrem çok gelişti. Judo yapmasaydım şu anda nerede olurdum, bilmiyorum. Benim için resmen yeni hayat oldu. Birçok arkadaş edindim\" dedi.

JUDO İÇİN 3 SAATLİK YOLDAN GELİYOR

Lise 11\'incisi sınıf öğrencisi Yusuf Gülcan (18) ise komşu il Manisa\'daki spor kulübünün antrenmanlarına katılabilmek için Balıkesir\'den geldiğini söyledi. Gülcan, \"12 yaşında judo yapmaya başladım. 4 birincilik, 2 ikincilik, 2 tane de 3\'üncülük kazandım. Bu yıl ilk kez büyüklerde yarışacağım. Milli takıma seçilmek için çalışıyorum. Cuma günü okuldan çıkıp buraya geliyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra da geri dönüyorum\" şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSAGörme Engeliler Spor KulübüGörme Engelliler Spor KulübüMilliNurşen KöseEngelliKöseJudo Görme EngellilerSabahKısaTürkiyeSeverekTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Manisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24