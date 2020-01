(Görüntülü Haber) Görme engelliler ile A Milli Takımı eski oyuncuları futbol maçı yaptı

Ümit Davala: \"Gözüm kapalı futbol oynamak zorunda olacağım, bu benim için biraz farklı\" Ergün Penbe: \"Biz onlara destek olmak için geldik\" Tolunay Kafkas: \"Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız\" Tümer Metin: \"Göz bandını kapadığınız an sahip olduğumuz şeylerin farkına varıyorsunuz\" Olgucan KALKAN- İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) Türkiye\'de engellilerin sanatla buluştuğu ve Bağcılar Belediyesi\'nin ev sahipliği yaptığı 8\'inci Uluslararası Barikat Film Festivali etkinlikleri kapsamında Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile A Milli eski futbolcuları arasında \"Özel Futbol Karşılaşması\" gerçekleşti. Bağcılar Olimpik Spor Salonu\'nda düzenlenen müsabakada Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Uğur Boral, Ergün Penbe gibi isimler gözleri kapalı şekilde futbol oynadılar. Tolunay Kafkas da Görme engelli takımın antrenörlüğünü yaptı. Müsabaka öncesi futbolcuların gözleri bant çekilerek kapatıldı. Görme engellilerle eşit durum sağlandıktan sonra futbol maçı çıngıraklı topla oynandı. Müsabaka 1-1 sona ererken, ünlülerin golünü Ümit Davala kaydetti. Diğer takımın golü ise Ramazan\'dan geldi. \"GÖZÜM KAPALI FUTBOL OYNAMAK ZORUNDA OLACAĞIM, BU BENİM İÇİN BİRAZ FARKLI\" Dünya Engeliler gününü kutlayan Ümit Davala, \"Dünya engelliler günü için böyle bir organizasyona katkıda bulunduğumuz için hem kendi adıma, hem de derneğimiz adına bize bu fırsat sağlandığı için teşekkür ediyoruz . Engellilerin yanındayız. Onlar hep bizimle birlikte olacak. İlk defa gözüm kapalı futbol oynamak zorunda olacağım. Bu benim için biraz farklı. Zor bir maç olacak. Umarım keyifli bir maç olur. Tekrardan engelliler gününü kutluyorum\" diye konuştu. \"BİZ ONLARA DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK\" Ergün Penbe ise, \"Dünya Görme Engelliler Günü\'nü kutluyorum. Onlar için buradayız, barikatsız bir dünya için buradayız. Biz onlara destek olmak için geldik. Onların yaşantılarını biz de görelim, yaşayalım. İnşallah güzel ve keyifli bir gün olur. Onları mutlu ederiz. Onlar keyif alır, biz keyif alırız. Bir çok başarıyı yakalamış oyuncularla burada oynamanın onlar için özel olacağını düşünüyoruz. Onlara bu zevki yaşatmak için geldik. Umarım onları mutlu ederiz. İzleyenler de keyif alır. Onlar bu maçta daha şanslı. Biz uzun zamandır futbol oynamıyoruz. Uzun zamandır futbol oynamayan arkadaşlarımız var. Kondisyon olarak bizden daha iyi oldukları için kendilerine güveniyorlardır\" ifadelerini kullandı. \"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ\" Bu tarz organizasyonlara destek olmaya çalıştığını belirten Tolunay Kafkas ise, \"Böyle bir organizasyonun bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Bu tarz organizasyonlara kendi alanım içinde daha çok destek olmaya çalışıyorum. Bu tarz organizasyonlara vaktim elverdiğince katılmaya çalışıyorum. Bugünkü organizasyon bizi son derece mutlu etti. Arkadaşlarımızla bir gösteri maçı düzenleyeceğiz. Bu gibi günlerin anılmasının doğru ve gerekli olduğuna inananlardanım. Yine üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız\" dedi. \"GÖZ BANDINI KAPADIĞINIZ AN SAHİP OLDUĞUMUZ ŞEYLERİN FARKINA VARIYORSUNUZ\" Geçen sene böyle bir organizasyona katıldığını ve bu sene diğer arkadaşlarının da bu tecrübeyi yaşaması için maçta oynamadığını belirten Tümer Metin, \"Dün Hüseyin hocanın önderliğinde yapılan yürüyüşün etkileri de bu farkındalık anlamında amacına ulaştı. Bugün eski milli arkadaşlarımızla birlikte görme engelli arkadaşlarımız parkeye çıkıyor. Ben benzer bir organizasyonda kendileriyle birlikte olmuştum. O nedenle bu yıl diğer arkadaşlarımız bunu yaşasın istedim. Göz bandını kapadığınız an sahip olduğumuz şeylerin farkına varıyorsunuz. Onların da ne kadar güçlü ne kadar dik ne kadar gözleri açık bambaşka bir çerçeveden baktığını anlıyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir deneyim. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hüseyin hocaya ve Bağcılar Belediyesi\'ne de çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.