(Görüntülü Haber) Görme engelli öğrenciler 33 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu

Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- Göreneller Görme Engelliler İlköğretim Okulu\'nun 1978-84 yıllı mezunları, 33 yıl sonra aynı okulda öğretmenleri 68 yaşındaki Müjgan Aslan ile buluşarak öğretmenler gününü kutladı. Altındağ ilçesinde eğitim veren Göreneller Görme Engelliler İlkokulu\'nda 1978-1984 yıllarında öğrenim gören görme engelli 11 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 33 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden haberleşerek Türkiye\'nin dört bir yanından Ankara\'da buluşan öğrenciler, 33 yıl sonra buluştukları öğretmenleri Müjgan Arslan\'ın elini öpüp sarılarak hasret giderirken duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, emekli olan öğretmenlerine üzerinde torunlarıyla birlikte fotoğrafı bulunan bir saat hediye ederek çiçek takdim etti. \"YENİDEN ÖĞRETMENLİĞE BAŞLAMIŞ GİBİ OLDUM\" Öğrencilerini bir arada görünce çok duygulandığını belirten öğretmen Müjgan Aslan, 1974 yılında tayin oldum bu okula. Bugün yeniden öğretmenliğe başlamış gibi oldum öğrencilerim gelince. Onların ilkokula geldiği günü hatırlıyorum\"dedi. \"33 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜM\" Öğretmeninin elini öpüp, sarılarak hasret gideren Şengül Dursun ise, bu okuldan 33 yıl önce mezun olduğunu belirterek, \"33 yıl öncesine döndüm diyebilirim. Ben bu okula geldiğim zaman hep içimde bir burukluk ve hüzün olurdu ailemden ayrılacağım için. Onlardan ayrılmaya nasıl dayanacağım diye düşünürdüm. Ama tabi zaman içerisinde alışmıştım. Şu an aynı burukluğu yaşıyorum. Çünkü bu ortamın biraz sonra son bulacağını biliyorum\" dedi. \'BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\' 33 yıl önce aynı sıraları paylaştığı arkadaşlarıyla bir araya gelen İrfan Bulut\'da duygularını şöyle aktardı: \"O dönemde bizim sınıflar 12 kişilikti. 1984\'ten bu zamana kadar hiç karşılaşmadığımız, belki hiç arayıp sormadığımız öğretmenimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o dönemki sınıf arkadaşlarımızla beraber buluştuk. 33 yıl sonra bu okulun mezunları olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz.\"