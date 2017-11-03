(Görüntülü Haber) Göreve başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: Çok çalışmaya ihtiyacımız var

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği başkanlar arasında yer alan Recep Altepe\'nin görevden ayrılması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti\'li Alinur Aktaş, sabah namazını Emirsultan Camii\'nde kılıp, Emirsultan Türbesi\'nde dua ederek, göreve başladı. Gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa\'yı ileriye taşıyacaklarını belirten Başkan Aktaş, \"Çok çalışmaya, çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var\" dedi. Recep Altepe\'nin istifasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belediye başkanlığına seçilen Alinur Aktaş, bugün görevine başladı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte sabah namazını Emirsultan Camii\'nde kılan Aktaş, Emirsultan Türbesi\'nde dua etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Aktaş, samimiyet ve gayretle canla başla çalışacaklarını belirtti. Bursa\'yı daha ileriye taşımak, sorunları minimize etmek hatta sıfırlamak için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacağını söyleyen Aktaş, \"Bursa\'nın en müstesna mekanlarından olan Emir Buhari\'nin mekanında start veriyoruz. Rabb\'im bereketli, güzel eylesin. Bursa, özel ve müstesna bir şehir. Bu şehre hizmet etmek, büyük onur. İnşallah göreceksiniz, bu süreçte canla başla heyecanla gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa\'yı ileri noktaya taşımak için elimizden geleni göstereceğiz. Çok çalışmaya, çok gayret etmeye ve çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var\" diye konuştu. \'GEREKİRSE REVİZYONLA DEVAM EDECEĞİZ\' Başkanlık tebriklerini bir günde, topluca Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde kabul edeceğini belirten Aktaş, kabulün zamanını açıklayacaklarını kaydetti. Sorunların bertarafı için ekibin, gerekirse revizyonlarla hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, şunları söyledi: \"Zamanını açıklayacağız. En geç 10 gün içinde Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde tebrikleri kabul edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, dernekler, odalar, orada onların tebriklerini kabul edeceğiz. Hep beraber kucaklaşacağız, derdimizi ve heyecanımızı anlatacağız. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Bir an evvel bertaraf etmemiz lazım. Bursa, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen bir şehir. 2 milyon 915 bin nüfusa hitap eden ticaret, turizm, kültür şehri. Bursa\'da Allah vergisi bir sürü özellik var. Bunları üst noktalara taşımak için planlamaları iyi yapmak lazım. Sistem meselesi bu. Sistemi oturtup, bunun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Biz, sabahları İnegöl\'de bereket sofraları kurardık. Sabah namazı, cuma buluşmaları, farklı zaman dilimindeki buluşmalarla derdimizi heyecanımızı her ortamda dile getireceğiz. Sorunların bertarafı için ekibimizin gerekirse revizyonlarla hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun planlamasını yapacağız.\" Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Emirsultan\'da, Bursalılarla simit ve çay eşliğinde kahvaltı yapan Başkan Aktaş, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini de ziyaret edip, makamına geçti.