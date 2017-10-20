(Görüntülü Haber) Görenleri şaşırtan kaydırak

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde bir süre önce yapılan yol genişletmesinin ardından, bir siteye ait çocuk parkındaki kaydırağın ucu, boşluğa denk gelecek şekilde kaldı. Çocuklarının yaralanmasından endişe eden mahalle sakinleri tedbir alınmasını isterken, belediye ise parkın siteye ait olduğunu ve kaldırılması için uyarıda bulunulduğunu kaydetti. Suşehri İlçesi Yalnızbağlar Mahallesi Necip Fazıl Sokak\'ta, Oğuzhan Sitesi\'nin yanında bulunan çocuk oyun parkındaki kaydırak görenleri şaşırttı. İlçede belediyenin yol genişletme çalışmasının ardından, park yoldan yaklaşık 2 metre yüksekte kaldı. Parkta, yola bakan kaydıraklardan birinin ucu da çalışma sonrası, boşluğa denk gelecek şekilde kaldı. Aileleri tedirgin eden görüntü için belediyenin önlem alması istendi. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, çocukları parka göndermek istemediklerini belirterek, \"Benim de torunlarım, yeğenlerim var. Mart ayından beri burası tehlikeli bir şekilde duruyor, Çocuklar kaydıraklardan kayıyorlar, durduramıyoruz. Küçük yeğenim buradan kayarken düştü, bereket versin ki kafası gözü kırılmadı. Mahallede çok çocuk var. Seslerini duyunca düştü düşecekler diye korkuyoruz. Başka bir çalışma mı olacak orasını bilemiyorum ama burası tehlikeli vaziyette duruyor. Bir an önce burası için tedbir alınması gerekiyor\" dedi. PARK SİTEYE AİT Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Kargın, söz konusu bölgede yol çalışması yapıldığını belirterek, çocuk oyun parkının site yönetimi tarafından kurulduğunu söyledi. Kargın, belediyenin ise bölgede imar ve yol çalışması yaptığını, bu nedenle parkın bu durumda kaldığını belirterek, kaldırılması ve uygun bir alana konulması konusunda site yönetimini uyardıklarını belirtti. Kargın, \"Mevcut parkın belediyemizle bir alakası yok. Özel bir parktır, site yönetimine aittir. Şayet site yönetimi parkın şu anki yerinden kaldırılması yönünde bizden yardım talep ederse bizde her türlü yardımı sağlarız\" diye konuştu.