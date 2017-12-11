T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Görenler çareyi kaçmakta buldu

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE ONLARCA KİŞİYE ALDIRMADAN BONZAİ İÇTİLER Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA Taksim'de her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs alt geçidinde "bonzai" içen iki kişi kameralara yansıdı

11 Aralık 2017 19:00

İSTANBUL\'UN GÖBEĞİNDE ONLARCA KİŞİYE ALDIRMADAN BONZAİ İÇTİLER Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA Taksim\'de her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs alt geçidinde \"bonzai\" içen iki kişi kameralara yansıdı. İstanbul\'daki bonzai dramına bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı\'ndan otobüs alt geçitlerine inen yürüyen merdivenlere oturan iki kişi, herkesin gözü önünde \"bonzai\" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı. İki kişiden biri yürüyen merdivenlerde oturarak uyuşturucu madde kullanırken, diğer kişi ise uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çekti. Uyuşturucu kullananların yanından geçenlar korkarak hızla uzaklaştı. Bir süre kendinden geçmiş halde bekleyen 2 kişi daha sonra zorlukla yürüyerek uzaklaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖBEĞİNDE ONLARCA KİŞİYE ALDIRMADAN BONZAİZeki GÜNALDHA TaksimTaksim MeydanıUyuşturucuBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24