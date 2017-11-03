T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gördüğü rüya üzerine işçi tutup, evin altında define aradı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, rüyasında define olduğunu gördüğü 2 katlı evinin zemininde, 2 işçi tutup 11 ay boyunca kazı yaptı

03 Kasım 2017 19:37

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, emekli 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, rüyasında define olduğunu gördüğü 2 katlı evinin zemininde, 2 işçi tutup 11 ay boyunca kazı yaptı. Eliaçık\'ın bahçede yığdığı toprak ve taşlardan şüphelenen komşularının ihbarıyla eve gelen polisler, 30 metre derinliğinde kazı yapıldığını belirledi. Olay, Saçaklızade Mahallesi\'nde meydana geldi. Rüyasında, evinin altında define olduğunu gören Muharrem Eliaçık, 11 ay önce 2 katlı evinin altını kazmaya başladı. Eliaçık, bir süre sonra kazıyı yalnız başına sürdüremeyince 2 işçi tutup sürdürdü. Kazma ve kürekle kazdıkları alandaki toprak ve taşları, kurulan makara sistemiyle bahçede yığıldığını görüp şüphelenen komşuları, polise ihbarda bulundu. 30 METRE KAZILDI İhbar üzerine eve gelen polisler, Eliaçık\'ın 11 ay boyunca 30 metre derinliğinde kazı yaptığını belirledi. Eliaçık\'ın rüyasında evinin altında define olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kazıyı durdurdu. 10 bin lira harcayıp kazı yapan ancak herhangi bir sonuca ulaşamayan Muharrem Eliaçık, \"Kazıya başladık ve epey çalıştık. Polisler gelince de bıraktık. İkinci bir emre kadar durduk. 30 metre falan kazdık, zemin derinmiş\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞDHA KAHRAMANMARAŞMuharrem EliaçıkEliaçıkOlay Saçaklızade MahallesiRüyasındaKazmaMETRE KAZILDI İhbarPolisler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24