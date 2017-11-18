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(Görüntülü Haber) Gönüllü müezzin, camide ölü bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, gönüllü olarak müezzinlik yaptığı camide ölü bulundu

18 Kasım 2017 12:26

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, gönüllü olarak müezzinlik yaptığı camide ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde bulunan Mahmut Erbalcı Camisi\'nde meydana geldi. Gönüllü olarak müezzinlik yapan İbrahim Halil Korkmaz\'ı caminin alt katındaki mescitte hareketsiz uzamış şekilde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Korkmaz\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Korkmaz\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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