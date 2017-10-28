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(Görüntülü Haber) Gönüllü gençler, sınırdaki miniklerin gönüllerini fethetti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Gençlik Merkezi'nde görevli bir grup gönüllü genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Mobil Gençlik Merkezi' projesi kapsamında , kırsaldaki köy ve mezra okullarını ziyaret edip, bugüne kadar

28 Ekim 2017 01:06

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Gençlik Merkezi\'nde görevli bir grup gönüllü genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen \'Mobil Gençlik Merkezi\' projesi kapsamında , kırsaldaki köy ve mezra okullarını ziyaret edip, bugüne kadar sosyal ve kültürel aktivitelerden mahrum kalan  öğrencilere çeşitli spor etkinlikleri yapma imkanı sunuyor.

Hakkari Gençlik Merkezi\'nde görevli bir grup gönüllü genç, hayatlarında bazı spor etkinlikleriyle tanışma imkanı bulamayan sınır köylerindeki öğrencilerle bir araya gelip, gönüllerini fethetti.

Bu kapsamda Şemdinli İlçesi\'nin  Irak sınırındaki  Derecik Beldesi Gelişen Köyü\'ne bağlı Aralık Mezrası İlk Okulunu ziyaret eden gönüllü gençler, sınırdaki minik öğrencilere bahçe satrancı, mini golf, badminton, langırt, dart, okçuluk, tenis kordo ve matrak mangala gibi çeşitli spor etkinlikleri yaptırarak bol bol eğlendirdi.

Hayatalarında ilk kez bu tür spor  etkinlikleri ile tanıştığını söyleyen öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür etti.

HEDEF 10 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK

Gençlik Merkezin\'deki gönüllü olarak çalıştığını belirten  Helin Tuğan, proje kapsamında Hakkari ve ilçelerine bağlı köylerde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tuğan,\" Daha önce sadece televizyon programarında bu tür etkinlikleri izleyen sınır köylerindeki bu öğrencilerimize, farklı spor etkinlikleri yaptırdık. Çok mutlu oldular. Buradaki öğrenciler için okulun bahçesinde bir  de voleybol potası kurduk. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir\" dedi.

Gençlik Merkezi\'nde çalışan Hakkari Üniversitesi öğrencisi Hamdiye Aslan ise,öğrencilere yapılan bu tür küçük dokunuşların, büyük hizmetlere vesile olduğunu belirterek,ilk kez spor etkinikleri ile tanışan öğrencilere güzel bir duygu yaşattıklarını anlattı.

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