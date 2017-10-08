(Görüntülü Haber) 'Gönül Yolu' sular altında kaldı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, sağanak yağmur nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve kısa bir süre önce trafiğe açılan Cunda Köprüsü\'nün Lale Adası bölümünde kalan \'Gönül Yolu\', sular altında kaldı. Köprünün araç trafiğine açılmasının ardından yolun Lale Adası bölümü genişletilip, kaldırımlar yenilenirken, Ayvalıklılar da yapılan yeni düzenleme sonrasında, yolda menfez çalışmalarının yeterli olmaması nedeniyle su baskını yaşandığını ileri sürdü. Yaz sonunda yapılan ve Cunda ile Ayvalık ilçe merkezini birbirine bağlayan yolun ilk yağmurda sular altında kalmasının, kış mevsiminde sürücüler için önemli sorunlara neden olmasından endişe edildi. Bölgede yaşayan Muharrem Sezer, 200 metrelik \'Gönül Yolu\'nun Lale Adası bölümündeki kısmının köprü yapıldıktan sonra çukurda kaldığını söyledi. Yolun ihalesini alan firmanın, çukur kalan kısımda menfez çalışması yapmadığına dikkat çeken Sezer, \"Bu yol yapılırken bu hesaplar yapılmadı. Şimdi de bu alan sular altında kaldı. Sizinde gördüğünüz gibi şimdi biriken su nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlanıyor.\" dedi. Öte yandan sabah saatlerinde, Cunda Adası\'ndaki evinden Ayvalık\'taki iş yerine motosikletiyle gelmek isteyen ilçenin tanınmış köftecisi Esat Özağra da suların içinden geçerken, ayakkabılarıyla pantolonun paçalarının ıslandığını belirtip, yolun kış mevsimi iyice bastırmadan düzeltilmesi gerektiğini söyledi.