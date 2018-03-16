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Spor

(Görüntülü Haber) Golf Turu Belek'te başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayağı başladı

16 Mart 2018 19:28

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 4\'üncü ayağı başladı. Belek Turizm Merkezi\'nde Gloria Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9\'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun 4\'üncü ayağı, 18 Mart Pazar günü sona erecek. Turnuvanın 5\'inci ayağı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerinde Belek Turizm Merkezi\'ndeki National Golf Kulübü\'nde gerçekleştirilecek. Turun 6\'ncı ayağı ise Nisan ayının sonunda düzenlenecek. 6\'ncı tur sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın sporcular, Avrupa Takım Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazanacak.

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