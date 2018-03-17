(Görüntülü Haber) Gölcük'te bahar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, baharın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü. Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenler, tabiat parkına akın etti. Baharın tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği Gölcük\'te yeşil alanlar rengarenk kır çiçekleriyle kaplandı. İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük\'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı. Bazı ziyaretçiler ise tabiat parkında kiralanan bisikletlerle göl etrafında tur attı. Gölcük\'ün manzarasını arkalarına alıp hatıra fotoğrafı çektirenler doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini çıkardı.