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(Görüntülü Haber) Gölcük'e baharda ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, baharın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü

07 Nisan 2018 19:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı, baharın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü. Hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilenler tabiat parkına akın etti. Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğradı. Baharın tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği Gölcük\'te yeşil alanlar rengarenk kır çiçekleriyle kaplandı. İstanbul, Ankara ve çevre kentlerden Gölcük\'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı. Bazı ziyaretçiler ise tabiat parkında kiraladıkları bisikletlerle göl etrafında tur attı. Gölcük\'ün manzarasını arkalarına alıp hatıra fotoğrafı çektirenler, doğa ile baş başa bir gün geçirmenin tadını çıkardı. Mangalın yasak olduğu Gölcük\'te ziyaretçiler, evden getirdikleri yemeklerle piknik yaptı.

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