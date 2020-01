(Görüntülü Haber) Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için 19 Aralık\'ta ihale açılacak. Doğa harikası park, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu halkının doğasına sahip çıkan özelliğe sahip olduğunu belirterek, \"Ben, yanlış bir şey yapsam önümde Bolu halkı durur. Orman Bakanlığı, fazladan ağaç keserse onun önüne de Bolu insanı çıkar. Bolu\'yu kimse katledemez\" dedi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise Gölcük\'ün yapılanmaya açılmasının doğa katliamına neden olacağını savunarak, projeye karşı olduğunu söyledi. Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek. İhalenin 19 Aralık günü yapılacağı belirtilirken, ihaleyi kazanan şirketin park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacağı kaydedildi. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoran da yıkılıp, yerine 19 odalı butik otel yapılacak. Dağ köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Proje kapsamında Gölcük çevresiyle ormanın içine 5\'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük\'e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Ayrıca Gölcük ile bağlı olduğu Karacasu beldesi arasında 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak. BAŞKAN YILMAZ: BOLU\'YU KİMSE KATLEDEMEZ Proje ile Gölcük\'ün doğal yapısına hiçbir zarar verilmeyeceğini vurgulayan Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, şunları söyledi: \"Bizde ağaç kesme, arazi elde etme olmaz. Başka yerleri talan etmişler, fındık ve çay tarlası haline getirmişler, hatta yaylaları turizm alanı açısında talan etmişler. Bolu insanı, tabiatına sahip çıkan özelliğe sahiptir. Bize Allah, bol miktarda ağaç verdiği halde ağaca zarar vermeyen toplum yapısına sahip bir yerdeyiz. Zaten tabiatımızın güzelliğini ancak geleceğe taşıyacağız. Öyle olunca da Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte yıllardır süren çalışmalardan sonra olabilmesi gereken planlı bir alana dönüştürmeye çalıştırıyoruz. Şu an Türkiye\'nin talan edilmiş bölümlerinin tamamı, plansız yapıldığı için talandır; ama maalesef algı öyle bir yapılıyor ki hemen \'Ağaçlar kesilecek\' diyorlar. Bolu\'da ağaç kesilmez. Bolu\'da ağaca sahip çıkılır. Görmek isteyenler, Bolu\'ya gelsin. Buradaki bu kadar ağaçları kim dikti? Zaten tabiatımız, ağaç fışkırtıyor. Buna sahip çıkan Bolu insanıdır. Ben, yanlış bir şey yapsam önümde Bolu halkı durur. Orman Bakanlığı fazladan ağaç keserse onun önüne de Bolu insanı çıkar. Biraz medyatik gibi görünen, \'Katlolacak, mahvolacak\' gibi yorumları yapanlar, katli görmek istiyorlarsa görmek istedikleri yerde görsünler. Bolu\'yu kimse katledemez. Bolu\'nun sahibi Bolululardır.\" CHPLİ ÖZCAN: DOĞA KATLİAMININ ÖNÜ AÇILACAK CHP Bolu Milletvekili Özcan ise projeye karşı çıktığını belirterek, \"Şartnameyi inceledim. 20 küsür bungalov yapılacakmış. Öyle anlaşılıyor ki şu anda restoranın olduğu yere de çok katlı otel yapma peşindeler. Artık bunun birkaç tane sorunu olacak. Bunlardan birincisi Gölcük halka kapanacak ve özel bir yer haline gelecek. İkincisi ise Gölcük yapılanmaya açıldığı için ileri dönük olarak orada bir doğa katliamının önü açılacak. Buna şiddetle karşıyım. Devamında neler olabileceğini çok yakından takip ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yargıya müracaat edip, etmeyeceğimizi değerlendireceğiz. Gölcük, Bolu\'nundur. Ayder Yaylası ve Uzungöl\'de de başta ağaç kesilmeyecek denmiş; ama öyle olmamış\" diye konuştu. Gölcük Tabiat Parkı’na İstanbul’dan ziyaret için gelen Nurhayat Gül ise Gölcük\'te yapılması planlanan ihaleyle ilgili \"Bu yerler, çok kıymetli cennet köşeler. Ben, çok geziyorum. Ayder\'e ve Uzungöl\'e dokunulmuş. Her şey para ve ticaret değildir. Kıyıda birkaç tesis yapılmış. İnsanlar dolaşıyor. Pikniğini yapıp, çayını kahvesini içiyor. Uzungöl ve Ayder\'e her gittiğimde ağlıyorum. Oralar çok kötü halde. Ağaç kesmeden nasıl olacak? Nereye yapılacak? Ağaca çok kolay kıyılıyor. Ticaret ve para daha önemli. Yeter ki rant olsun\" dedi.