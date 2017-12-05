(Görüntülü Haber) Gölbaşı'nda TIR devrildi

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp yan yatan pamuk yüklü TIR\'ın sürücüsü 32 yaşındaki Mehmet Şah Çetinkaya yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Çetinkaya yönetimindeki 33 ALL 14 plakalı pamuk balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Çetinkaya yaralandı. Çetinkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yan yatan TIR?dan yola dökülen yakıta, karayolu görevlileri tarafından kum döküldü. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol temizleme çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.