(Görüntülü Haber) Gölbaşı'nda Kudüs tepkisi  

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, sivil toplum kuruluşları Cuma namazından sonra ABD?nin Kudüs?ü İsrail?in başkenti kabul etmesi kararına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Şehitleri Camisi önünde toplanan aralarında Gölbaşı Belediye başkanı Yusuf Özdemir, Ak Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yaşar Gül, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın\'ın da bulunduğu kalabalık, İsrail ve ABD\'ye tepki gösterdi.

Grup, Türkiye Gençlik Vakfı Gölbaşı Temsilcisi Yakup Deniz\'in okuduğu basın açıklamasının ardından İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından yapılan dua sonrası dağıldı.