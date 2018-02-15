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(Görüntülü Haber) Göksu: Kimse böylesi vahşi bir girişime bir daha cesaret edemeyecek

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi ve Esenler’de 6 vatandaşın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili FETÖ Davası’nı takip etti

15 Şubat 2018 18:38

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi ve Esenler’de 6 vatandaşın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili FETÖ Davası’nı takip etti. Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’ndaki duruşmaya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit ve gazi yakınları katıldı. Belediye Başkanı Göksu, Esenler’de şehit ve gazilerle ilgili 15 Temmuz hain darbe girişiminin davasına katılarak duruşmayı izledi ve \"Vatan Caddesi üzerinde, Esenler’de 6 tane kardeşimiz şehit oldu. Bugüne kadar Silivri’de takip ettiğimiz davalar gibi yine gördüğümüz tek şey suçsuzları oynamak. Yine tiyatromsu oyunlar devam ediyor. Ve gördüğümüz kadarıyla dışarıdaki insanlarla da herhalde görüşme yapılmış ki birbirlerini koruma seansları devam ediyor\" dedi. 15 Temmuz\'un bu milletin yüreğinde mahkum olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Tevfik Göksu \"İnşaallah adaletin de bu hainlere gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz. Biz bu duruşmaları takip ederken özellikle milletin duruşunun yanında var olmanın ve milletin hak ve hukukunu korumanın, özellikle şehit ailelerimizin ailesi olarak, gazilerimizin ailesi olarak, onların hukunu korumanın gerekliliğine inanarak buradayız\" diye konuştu. \"HAİNLER GEREKLİ CEZAYI ALACAK \"Bu açıdan Esenler’deki kardeşlerimizin, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında var olarak duruşmayı takip ettik\" diyen Göksu, \"Bu karar duruşmasından inanıyorum ve umuyorum ki, vicdanımızı rahatlatacak bir karar çıkacak ve bu hainler gerekli cezayı alacak. Bunlar sonra bu topraklar üzerinde pis ve kirli emelleri için bu topraklarda böylesine vahşi bir girişimde bulunanlar, bulunmak isteyenler bir daha buna cesaret edemeyeceklerdir” dedi.

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