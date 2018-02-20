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Dünya

(Görüntülü Haber) Gökkuşağı radyo ödülleri sahiplerini buldu

Levent Gündüz / Freiburg, 20 Şubat (DHA) - Almanya’nın sevilen ve yaklaşık bir milyon kişiye ulaşan radyo istasyonu “Radio Regenbogen” (Gökkuşağı Radyosu) tarafından düzenlenen 2017 yılının başarılı sanatçı ödülleri ‘Radio Regenbogen Award’ sahipleri

20 Şubat 2018 19:12

Levent Gündüz / Freiburg, 20 Şubat (DHA) - Almanya’nın sevilen ve yaklaşık bir milyon kişiye ulaşan radyo istasyonu “Radio Regenbogen” (Gökkuşağı Radyosu) tarafından düzenlenen 2017 yılının başarılı sanatçı ödülleri ‘Radio Regenbogen Award’ sahipleri açıklandı. Almanya’nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkı’nda düzenlenen basın toplantısında radyonun sahibi Klaus Schunk, eğlence parkının sahipleri Roland ve Michael Mack ile birlikte 23 Mart 2018 tarihinde yapılacak ödül töreni hakkında basını bilgilendirdi. Başarılı müzik sanatçılarına 24 ayar altın kaplama kristal ödül taktim edilen Radio Regenbogen Award ödül töreninde Kübalı müzik grubu ‘The Gibson Brothers’ yaşam boyu ödüle layık görüldü. Değişik 13 kategoride ödül verilen törende yeni piyasaya çıkan sanatçı kategorisinde Michael Patrick Kelly, uluslararası yeni sanatçı kategorisinde Lauv, ulusal yeni sanatçı kategorisinde Nico Santosk, yeni açılım dalında Yvonne Catterfeld, pop dalında Alma, uluslararası müzik grubu kategorisinde Welshly Arms ve diğer sanatçılar ödüllerini almak için Avrupa Parkı’na gelecek. Ödül törenine bin 500’e yakın davetlinin gelmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

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