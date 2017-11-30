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(Görüntülü Haber) Gökçeada'da 8 bin 590 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki 3 ayrı adrese jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 bin 300 litresi şişelenmiş toplam 8 bin 590 litre, kaçak üretilen şarap ele geçirildi

30 Kasım 2017 15:17

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesindeki 3 ayrı adrese jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 bin 300 litresi şişelenmiş toplam 8 bin 590 litre, kaçak üretilen şarap ele geçirildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde, piyasada sahte ve kaçak üretilmiş içki tedirginliği görülürken Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan istihbarat çalışması sonucu dün akşam saatlerinde, Gökçeada\'nın Eşelek köyündeki iki ayrı yere ve ilçe merkezinde bir ev ile eklentilerine, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 bin 300 litresi şişelenmiş toplam 8 bin 590 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi. Ayrıca 48 şişe de viskinin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler V.F. ve İ.D., gözaltına alındı. El konulan içkiler, etil alkol karıştırılıp, karıştırılmadığının belirlenmesi için incelenmek üzere Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) laboratuvarına gönderildi. Şüphelilere, içkileri kaçak üretmeleri gerekçesiyle toplam 527 bin TL idari para cezası kesildi. Adreslerde yapılan aramalarda yine içkilerin kaçak üretiminde kullanılan 1 sıkma makinesi, 3 ezme makinesi, 1 damıtma kazanı,1 filtre makinesi, 2 tıpalama makinesi, 7 fermantasyon tankı, kültür varlığı niteliğinde 7 adet SRD rom şişesi ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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