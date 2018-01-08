(Görüntülü Haber) Göçük altında kalan er, son yolculuğuna uğurlandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da dağıtım iznine gelip, dedesinin kerpiç evini yıkmak istediği sırada göçük altında kalarak yaşamını yitiren jandarma er Oruç Usluca (20), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni için 3 gün önce memleketi Aksaray\'a geldi. Usluca, İncesu köyünde dedesine ait kerpiç evi yıktığı sırada meyadana gelen göçük sonucu enkaz altında kaldı. Yakınlarının çağırdığı itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İncesu köyü Büyük Camii\'ndeki cenaze töreninde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de aileyi yalnız bırakmadı. Er Usluca\'nın cenazesi musallaya konulduğu sırada yakınları sinir krizi geçirdi. Oruç Usluca, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.