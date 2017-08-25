(Görüntülü Haber) Göcek Körfezi'nin temizliği ona emanet

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nin dünyaca ünlü körfezi Göcek\'te görev yapan \'DTO Fethiye\' atık alım teknesi, günde ortalama 17 yattan tonlarca kirli su alarak, mavi denizlerin temiz kalmasını sağlıyor. \'DTO Fethiye\' son 15 ayda 2018 yattan 1 milyon 543 bin litre siyah su ve 1147 litre sintine atığı toplayarak denizlerin kirlenmesini önledi. Akdeniz\'in en önemli yatçılık merkezlerinden biri olarak gösterilen Göcek Körfezi, adalarla çevrili eşsiz koyları ve marinalarıyla yat turizminin gözbebeği konumunda. Sahillerde betonlaşmayı önleyerek doğal güzellikleri bozmadan yatak kapasitesini arttıran yat turizmi ise gelir düzeyi yüksek tatilciler tarafından tercih ediliyor ve yüksek turizm geliri sağlıyor. Ancak yat yoğunluğu nedeniyle mavi denizlerde oluşan kirlilik, yat turizmini tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle harekete geçen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi, Göcek Körfezi\'nde görev yapan atık alım teknesiyle, kirli suların yatlardan denize bırakılmasını önlemeye çalışıyor. 2015 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı\'ndan (GEKA) yüzde 75 hibe desteği alınarak yapımı tamamlanan 12 ton kapasiteli \'DTO Fethiye\' atık alım teknesi, günden ortalama 17 tekneden tonlarca kirli suyu pompalar yardımıyla çekerek karadaki tesise taşıyor. Tekne, 2016 Haziran ayından, geçen 21 Ağustos\'a kadar 2018 yattan 1 milyon 543 bin litre siyah su ve 1147 litre sintine atığı toplayarak denizlerin kirlenmesini önlendi. Tonu 45 liradan alınan atıklar, teknelerin demir attığı koylardan açık denize çıkmaması nedeniyle, kirli su boşaltma maliyetlerini de düşürdü. \'YAT SAHİBİ VE KAPTANLAR İÇİN BÜYÜK HİZMET\' Göcek koylarında demirli \'Merisu 2\' teknesinin kaptanı Ergül Yılmaz, atık alım teknesinin yat sahibi ve kaptanlar için büyük hizmet olduğunu söyledi. Teknenin telefon irtibatıyla bulundukları yere geldiğini anlatan Yılmaz, \"Buraya Bodrum\'dan geliyorum. Marinalarda atığımızı boşaltabiliyoruz. Ama atık alım ünitesi bulunmayan Göcek\'te açık denize çıkmamız gerekiyor. Ancak ne kadar açığa çıkarsak çıkalım, denizi kirletmiş olacağız. Atık alım teknesi hem maliyetlerimizi düşürüyor, hem de denizlerimizin temiz kalmasını sağlıyor. 20 yıldır denizlerden ekmek yiyen insanım. Temiz kalması çok önemli\" dedi. DTO Fethiye teknesinin kaptanı Erdal Söyler, kimi teknelerden 500 litre kimilerinden ise 2 tona yaklaşan atık su aldıklarını söyledi. Belli bir plan dahilin de hareket ettiklerini anlatan Söyler, 12 ton kapasitelerinin dolması durumunda tekneyi boşaltıp tekrar denize açıldıklarını kaydetti. \'GÜNDE 17 TEKNEDEN ALINAN ATIKLA DENİZLAR KURTULMAZ\' DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ise şuana kadar atık toplamada ulaştıkları rakamların yat turizminde algı yaratmaya çalışmaktan öte gidemeyeceğini belirtti. Günlük ortalama 17 tekneden alınan atıkla, denizlerin kurtarılamayacağını anlatan Arıkan, amaçlarının denizleri kirletmeme bilincini yaymak olduğunu vurguladı. Denizler var oldukça yat turizminin sürdürülebileceğini aktaran Arıkan, \"Halkımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek, denizlerimiz temiz kalır. Halkımızda deniz kültürü oluşturmamız gerekiyor. Şu anda halkımızın yüzde 10\'u ancak denizlerimizden faydalanabiliyor. Deniz ürünleri yiyerek, denizlerimizde yüzerek ya da tekneyle denize açılarak, bu rakamı yüzde 90\'lara ulaştırmamız gerekiyor\" dedi.