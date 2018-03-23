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(Görüntülü Haber) Goalball Milli Takımı Kaptanı Sevda Altınoluk: "2016'da Rio'da yaşattığımız o büyük gururu şimdi 2020 Tokyo'da yaşatmak istiyoruz"

Başkan Sayyıdan: ''Sevda, Goalball oynasın diye yaratılmış" Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı santrforu Sevda Altınoluk, 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan yaz olimpiyatlarında şampiyonluğu hedefle

23 Mart 2018 13:51

Başkan Sayyıdan: \'\'Sevda, Goalball oynasın diye yaratılmış\" Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı santrforu Sevda Altınoluk, 2020 yılında Tokyo\'da yapılacak olan yaz olimpiyatlarında şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, 28 Mart\'ta İsviçre\'de yapılacak olan Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası öncesi Tokat\'ta kampa girdi. Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Tokat Gençlik Merkezi Spor Salonu\'nda antrenmanlarına devam ediyor. Avrupa Şampiyonası\'nda 37 gol, olimpiyatlarda 36 gol ile dünyanın en iyi sporcuları arasına giren milli takım santrforu Sevda Altınoluk, başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, \'\'Her şeyi takımım ve ülkem için yapıyorum. Buna da en büyük katkıyı ben verdiğim için çok mutlu oluyorum. Öncelikle biz Avrupa Şampiyonası\'na çok hazırlanmıştık. İnanın çok çalışıyoruz. Çok azmediyoruz. Rakiplerimizden görüyoruz, biz de imrenerek çalışıyoruz. Onun için de arkası geliyor. Her şeyden önce inanıyoruz, inandığımız zaman da başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Bu sayede de başarılarımız arka arkaya geliyor\'\' dedi. \"RİO\'DA YAŞATTIĞIMIZ O BÜYÜK GURURU ŞİMDİ 2020 TOKYO\'DA YAŞATMAK İSTİYORUZ\" Hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu kaydeden Altınoluk, \'\'Ardından da olimpiyat kotası almak istiyoruz. Biz zaten yeni kurulduk. Genç arkadaşlarımız var. İlk önce çok çalışıyoruz. Gerçekten federasyonumuz bize çok büyük destekte bulunuyor. Biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Kupayı alıp ülkemize getirmeyi ve İstiklal Marşımızı okutmayı düşünüyoruz. Olimpiyatlarda 2016\'da Rio\'da yaşattığımız o büyük gururu şimdi 2020 Tokyo\'da yaşatmak istiyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Çok da çalışacağız. Elimizden geleninin en iyisini yapacağız. Şampiyon olacağız orada\'\' şeklinde konuştu. Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise \'\'Yüce rabbim Sevda\'yı Goalball oynasın diye yaratmış. Sevda gibi bir sporcuya sahip olmanız, sizin elinizi rahatlatıyor. Dolayısıyla ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesi konusunda da yardımcı oluyor. Bu avantajı en iyi şeklide kullanmaya çalışıyoruz\'\' dedi.

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